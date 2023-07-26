الاتحاد الإفريقي يدعو للوقف الفوري لمحاولة الانقلاب بالنيجر

عبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى، فقي محمد، الأربعاء، عن تنديده الشديد بما قال إنها محاولة انقلاب، فيما يبدو في النيجر ودعا الجنود الذين وصفهم بـ "الخونة" المشاركين فيها، إلى التوقف فورا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية في النيجر، قولها إن بعض جنود الحرس الرئاسي يحاصرون منذ صباح الأربعاء، القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، كما أغلقوا منطقة سكنية قريبة من القصر.

وشاهد مراسل من "رويترز"، عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.

وقال مسؤول في الرئاسة، إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.