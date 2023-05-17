باكستان.. تمديد فترة الإفراج بكفالة عن عمران خان

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء، إنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 أيار/مايو.

وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.

وكانت المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت، يوم الجمعة الماضي، بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من أيار/مايو.

وأثار اعتقال خان احتجاجات عنيفة في أنحاء باكستان قُتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.