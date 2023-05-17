باكستان.. تمديد فترة الإفراج بكفالة عن عمران خان
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء، إنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 أيار/مايو.
وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وكانت المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت، يوم الجمعة الماضي، بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من أيار/مايو.
وأثار اعتقال خان احتجاجات عنيفة في أنحاء باكستان قُتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.
وقال فيصل تشودري محامي خان لرويترز إن المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة دون جواز اعتقاله، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، لأن الادعاء طلب مزيدا من الوقت لتقديم تفاصيل قضيته.
وتسبب اعتقال خان، الذي أُطيح به في تصويت على الثقة بالبرلمان في نيسان/أبريل العام الماضي، في تعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتتعرض باكستان بالفعل لأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق نظرا لتأخر حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي لفترة طويلة، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.