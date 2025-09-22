بعد قطيعة لأشهر.. تأبين كيرك يجمع ترامب وماسك (فيديو)

رغم خلافه المعلن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حضر قطب التكنولوجيا الأمريكي الميلياردير إيلون ماسك مراسم حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك الأحد.

وأظهرت لقطات حية مباشرة من الحفل ماسك جالسا لفترة وجيزة بجانب ترامب، ويتحدث معه ثم يصافحه ويغادر مقر الاحتفال.

كما شوهد ماسك أيضا وهو يتحدث مع سياسيين جمهوريين ويلوح للحشود المشاركة في حفل التأبين.

يشار إلى أن ماسك موّل حملة ترامب الرئاسية بأكثر من 250 مليون دولار وأصبح مُستشارًا للرئيس الجمهوري.

وحتى نهاية مايو، قاد ماسك اللجنة التي شكلها ترامب لخفض التكاليف، ألا وهي وزارة الكفاءة الحكومية ، التي نفذ من خلالها تخفيضات كبيرة وتقليص وظائف – أدت إلى حدوث رد فعل عنيف للغاية ضد رئيس شركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا.

وسرعان ما تدهورت علاقتهما لاحقا بعد نزاع علني بينهما حول إجراء موازنة دعمه ترامب.

وزعم ماسك أن وصول ترامب للبيت الأبيض ما كان ليحدث دون دعمه، وربط الرئيس مع رجل الأعمال الراحل المدان باعتداء جنسي جيفري إبستين.

