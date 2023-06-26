مسيرات في كوريا الشمالية تهدد بـ"تدمير" أمريكا

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية نظمت مسيرات حاشدة في بيونجيانج حيث ردد المشاركون شعارات تعهدوا فيها "بحرب انتقامية" لتدمير الولايات المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاندلاع الحرب الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن حوالي 120 ألف عامل وطالب شاركوا في التجمعات التي نُظمت في أنحاء العاصمة، يوم الأحد.