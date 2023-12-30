10 قتلى و45 جريحًا إثر قصف أوكراني استهدف مدينة روسية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وجرح العشرات جراء قصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية، اليوم السبت، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وأضافت الوزارة أن القصف أدى إلى سقوط 45 جريحًا، بينهم 4 أطفال.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إن "طفلين" لم يُحدد عمراهما قُتلا وسط مدينة بيلغورود، مضيفًا أن الهجوم أدى أيضًا إلى سقوط جرحى.

وكان "غلادكوف" قد أعلن، في وقت سابق، أن غارة ليلية استهدفت مبنى سكنيًا أدت إلى مقتل رجل وإصابة 4 آخرين، مشيرًا إلى تضرر نظام إمدادات المياه في المدينة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وفي منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت قريتا كيستر وبورتشيفو للقصف، ما أدى إلى مقتل "طفل من مواليد 2014"، بحسب حاكمها ألكسندر بوغوماز.

وتنفذ أوكرانيا بانتظام ضربات في روسيا، خاصة في المناطق المتاخمة لحدودها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 13 صاروخًا فوق المنطقة.

وأعلنت الوزارة من جهة أخرى تدمير 32 مسيّرة أوكرانية بالإجمال في مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريل، إلى شمال الحدود مع أوكرانيا، وكذلك في منطقة موسكو.

وتقع بيلغورود على بعد 80 كيلومترًا إلى شمال مدينة خاركيف الأوكرانية التي تعرضت لقصف عنيف من القوات الروسية، صباح الجمعة، بحسب السلطات الأوكرانية.