لافرورف يتهم الغرب بمحاولة "إغراق" جهود إقامة الدولة الفلسطينية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية بمحاولة ما سمّاه "إغراق" جهود إقامة دولة فلسطينية في المبادرات، معتبرًا أن هذه الدول لا تبذل الجهود اللازمة وإنما تقوم بإغراقها بمبادرات مشبوهة.

وقال لافروف للصحافيين عقب اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، إن روسيا وتونس بشكل عام وأعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يهدفون بشكل مستمر، ومتواصل لتهيئة الظروف لتنفيذ القرارات الهادفة للحفاظ على الدولة الفلسطينية، مستدركًا بالقول "لكن لدينا، الانطباع السائد وهو أن الزملاء الغربيين ليسوا مستعدين تمامًا للمحاولة من أجل إقامة دولة فلسطينية".

وعلق على استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، قائلًا "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بعرقلة حتى القرار البسيط، الذي تتم مناقشته حاليًّا في مجلس الأمن، بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية".