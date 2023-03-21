الكنيست الإسرائيلي يصوت على قانون يسمح بعودة أرييه درعي للحكومة

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، على قانون يمهد الطريق أمام عودة رئيس حزب شاس أرييه درعي، والذي أقيل من الحكومة الإسرائيلية بناء على قرار من المحكمة العليا في إسرائيل، بعد إدانته بتهم تهرب ضريبي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن القانون المعروف باسم "قانون درعي 2"، تم التصويت عليه في نهاية نقاش طويل وعاصف في الجلسة المكتملة للكنيست الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن 63 نائبا في الكنيست صوتوا لصالح القانون، وعارضه 55 نائبا، لافتة إلى أنه بحسب القانون لن تتمكن المحكمة العليا من التعبير عن رأيها فيما يتعلق بتعيين الوزراء وهويتهم، على أساس أن هذا يقع في "جوهر النشاط الديمقراطي".