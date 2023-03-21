الكنيست الإسرائيلي يصوت على قانون يسمح بعودة أرييه درعي للحكومة
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، على قانون يمهد الطريق أمام عودة رئيس حزب شاس أرييه درعي، والذي أقيل من الحكومة الإسرائيلية بناء على قرار من المحكمة العليا في إسرائيل، بعد إدانته بتهم تهرب ضريبي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن القانون المعروف باسم "قانون درعي 2"، تم التصويت عليه في نهاية نقاش طويل وعاصف في الجلسة المكتملة للكنيست الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن 63 نائبا في الكنيست صوتوا لصالح القانون، وعارضه 55 نائبا، لافتة إلى أنه بحسب القانون لن تتمكن المحكمة العليا من التعبير عن رأيها فيما يتعلق بتعيين الوزراء وهويتهم، على أساس أن هذا يقع في "جوهر النشاط الديمقراطي".
وسيعاد القانون إلى اللجنة الخاصة للتحضير للقراءة الثانية والثالثة، ويخطط الائتلاف الحكومي لإنهاء تمرير القانون بنهاية الدورة الحالية للكنيست نهاية مارس/آذار الجاري.
وقررت المحكمة العليا في إسرائيل، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عدم صلاحية تعيين الوزير أرييه درعي، المدان بالتهرب الضريبي، والذي صدر حكم بسجنه مع وقف التنفيذ العام الماضي.
وبعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون درعي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه "يوم فرحة للمجرمين، حيث تمت المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الذي من شأنه أن يسمح للمجرم زعيم شاس أرييه درعي المُدان مرتين، بأن يعود ليكون وزيراً".
وأضاف في تغريدة له "هذا هو الشيء الوحيد الذي تهتم به هذه الحكومة، ليس تكلفة المعيشة ولا الصحة ولا الأمن، فقط قوانين الفساد ورعاية المصالح الخاصة".