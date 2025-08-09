اعتقالات جديدة في إيران بتهمة التجسس للموساد الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير، السبت، اعتقال 10 أشخاص قال إنهم "جواسيس مرتبطون بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)".

وأوضح جهانغير، خلال مؤتمر صحفي، أن المعتقلين متورطون في أنشطة استخباراتية، وبعضهم اعترف بتنفيذ مهام مرتبطة بالحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل.

وأكد أن التحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف محققين مختصين، وأن القضايا يتم التعامل معها بدقة نظراً لحساسيتها الأمنية.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي استكمالاً لجهود وزارة الاستخبارات التي أعلنت في وقت سابق اعتقال عشرات "العملاء" في طهران وعدد من المحافظات، ضمن مساعٍ لإحباط "مخططات معادية تستهدف أمن البلاد".

وتقول السلطات الإيرانية إنها تنفذ حملة أمنية موسعة تستهدف "الشبكات التجسسية" داخل البلاد.

وقد شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق في البلاد منذ بداية الحرب مع إسرائيل في منتصف يونيو/ حزيران الماضي ونفذت عددا من عمليات الإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.