إجلاء جنود تشاديين من مالي يشعل توترا لافتا بين نجامينا وباماكو

تلوح في أفق العلاقات بين نجامينا وباماكو نذر توتر جديد على خلفية الطريقة التي نظم بها الجيش المالي عملية إجلاء جنود تشاديين من قاعدة عسكرية في كيدال.

وأظهرت تصريحات لوزير الخارجية التشادي، محمد صالح النظيف، اليوم الجمعة، انزعاجا من باماكو، ولم تحصل بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، على جميع تصاريح الطيران المطلوبة لإجلاء وتأمين انسحاب قوات حفظ السلام التشادية التابعة للبعثة، إذ أصيب العديد من الجنود بجروح خطيرة بسبب المتفجرات.

وأعرب النظيف، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، عن أسفه لأن "جنودهم اضطروا إلى سلوك طريق بين كيدال وغاو، بشكل يعرضهم لخطر الإصابة بالألغام".

ومنذ عام 2013، أرسلت تشاد وحدة عسكرية إلى مالي، ونُشرت مع "مينوسما" عام 2015، فيما يشكل التشاديون الذين لقوا حتفهم ثلث إجمالي وفيات البعثة.