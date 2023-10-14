"أوقفوا المجزرة".. الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع الفلسطينيين

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، وسط لندن، في تحرّك مؤيد للفلسطينيين وذلك بعدما حذّرت الشرطة من أن إبداء أي شخص تأييدًا لحركة "حماس" سيعرّضه للتوقيف.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل تظاهرة، عصرًا، بالقرب من البرلمان، ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، في داونينغ ستريت.

ورفع البعض أعلامًا فلسطينية، ولافتات كُتبت عليها شعارات، من بينها: "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل" في حين شقت المسيرة طريقها نحو نقطة الوصول لإلقاء عدد من الخطابات.

وقال إسماعيل باتيل، رئيس حملة "أصدقاء الأقصى" خلال التظاهرة: "أعتقد أن كل الناس العادلين في العالم، وليس فقط في بريطانيا، يجب أن يقفوا ويطالبوا بوضع حد لهذا الجنون"، مضيفًا: "وإلا فقد نشهد في الأيام القليلة المقبلة كارثة تتكشف".

وتأتي التظاهرة في وقت تُصعّد فيه إسرائيل حربها، وتقصف قطاع غزة بلا هوادة، وتحشد عشرات الآلاف من الجنود تمهيدًا لهجوم بري متوقع على القطاع.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي شنَّته "حماس"، السبت الماضي، والذي شهد عبور مئات من مقاتليها الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة لأخذ أسرى وقتل أكثر من 1000 شخص.

وقبيل التحرّك الاحتجاجي في لندن، أعلنت شرطة العاصمة أنها ستنشر أكثر من 1000 عنصر مع تردد أصداء الأحداث التي تجري على بعد آلاف الكيلومترات في بريطانيا وأماكن أخرى.