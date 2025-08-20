نتنياهو وسموتريتش وجهًا لوجه.. لقاء يهدد بقاء الحكومة الإسرائيلية

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع لأول مرة، وجهًا لوجه، منذ الأزمة التي نشبت بينهما في اجتماع الحكومة الأخير، بحسب ما ذكرت قناة "كان 11".

وبلغت الأزمة ذروتها بإعلان سموتريتش، في وقت سابق، أنه لم يعد يثق بالتزام نتنياهو بهزيمة حركة حماس.

وبحسب القناة ذاتها التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أبلغ وزير المالية رئيس الوزراء، في لقائهما، أنه إذا قرر التوصل إلى اتفاق جزئي مع "حماس"، فلن تتمكن الصهيونية الدينية من البقاء في الائتلاف.

ويأتي هذا اللقاء ليس فقط في ظل التوترات بينهما، بل أيضًا في ظل إعلان حركة حماس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، موافقتها على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار والإفراج عن بعض الرهائن، بانتظار رد إسرائيل، التي تدرس حاليًا الخطة المُحسّنة .

وأوضح سموتريتش لنتنياهو أنه وحزبه لن يقبلا بموافقة نتنياهو على صفقة جزئية، فهي، برأيه، ستضمن عدم هزيمة "حماس"، وأن الأمر الآن يتوقف على قرار نتنياهو في هذا الشأن. وستؤدي استقالة سموتريتش من الحكومة أيضًا إلى استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومن ثم انهيار الائتلاف الذي يشكل الحكومة.