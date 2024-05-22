وزير إيراني يطرح رواية جديدة عن تحطم طائرة "رئيسي"

طرح وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، مهرداد باذرباش، الأربعاء، رواية جديدة عن تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه، يوم الأحد الماضي.

وكان باذرباش يستقل مروحية ثانية، فيما يستقل وزير الطاقة علي أكبر محرابيان مروحية أخرى، ضمن موكب رئاسي مكون من ثلاث مروحيات، بينها مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، خلال انتهاء افتتاح سد مشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان.

وقال باذرباش، في مقابلة مع قناة "خبر" الإيرانية، إنه "بعد اختفاء مروحية إبراهيم رئيسي كانت هواتف وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وحاكم أذربيجان الشرقية مالك رحتمي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز آية الله محمد علي آل هاشم، ترن لكنهم لم يردوا".