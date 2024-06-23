إعلان الحداد في سيفاستوبول وموسكو تدعو لإدانة الهجوم

أعلن حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، غدًا الإثنين، يوم حداد في شبه الجزيرة، بينما طالبت موسكو الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".

وفي بيان نشره على "تيليغرام"، قال أكسيونوف: "في جمهورية القرم، تم إعلان، يوم 24 يونيو، يوم حداد، وتم إلغاء جميع الأحداث الثقافية والرياضية والترفيهية في الجمهورية، بعد "المأساة" الناجمة عن هجوم القوات الأوكرانية على سيفاستوبول". وفقًا لوكالة " نوفوستي".

وهاجمت قوات أوكرانية، يوم الأحد، مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية.