إعلان الحداد في سيفاستوبول وموسكو تدعو لإدانة الهجوم
أعلن حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، غدًا الإثنين، يوم حداد في شبه الجزيرة، بينما طالبت موسكو الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".
وفي بيان نشره على "تيليغرام"، قال أكسيونوف: "في جمهورية القرم، تم إعلان، يوم 24 يونيو، يوم حداد، وتم إلغاء جميع الأحداث الثقافية والرياضية والترفيهية في الجمهورية، بعد "المأساة" الناجمة عن هجوم القوات الأوكرانية على سيفاستوبول". وفقًا لوكالة " نوفوستي".
وهاجمت قوات أوكرانية، يوم الأحد، مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية.
وتسبب الهجوم الصاروخي بمقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وأُصيب 124 شخصًا جراء ذلك من بينهم 27 طفلاً.
وبعد بيان وزارة الدفاع الروسية الذي حمّل واشنطن مسؤولية الهجوم، لأنه تم عبر أسلحة أمريكية، دعت الخارجية الروسية، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إدانة "العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف وأسفر عن مقتل مدنيين في سيفاستوبول". حسبما قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا.
ودعت زاخاروفا الأمم المتحدة إلى "النظر إلى الأشخاص الذين قتلهم نظام كييف بالأسلحة الأمريكية على الشاطئ وإدانة العمل الإرهابي".
وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تعليقه على قصف القوات الأوكرانية لمدينة سيفاستوبول، إن الخسائر في صفوف المدنيين خلال العمليات القتالية "غير مقبولة".