التوتر بين النيجر وبنين يطال مواطني الدول المجاورة

تسبب التوتر المتصاعد بين النيجر وبنين منذ غلق الحدود البرية المشتركة، بأضرار لمواطني دول أخرى تقطعت بهم السبل للعودة إلى بلدانهم، وكشفت وزارة الخارجية الغينية أن خلافات البلدين أضرت بالعديد من مواطنيها.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "أفريكا غيني" المحلي، فإن عشرات الشباب هم "ضحايا جانبيون" للمواجهة المستمرة بين البلدين، بعدما حاولت مجموعة من الطلاب العبور عبر الحافلة.

وأغلقت الحدود بين النيجر وبنين عقب انقلاب 26 يوليو/تموز ضد نظام الرئيس محمد بازوم، في أعقاب العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تنديدًا بالانقلاب الذي قام به الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن".

ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوباتها، لكن النيجر أبقت حدودها مع بنين مغلقة.

واشتدت الأزمة وسط اتهامات من جانب نيامي، حيث زعمت صحيفة نيجرية يومية في مقال بعنوان "طائرة نقل عسكرية فرنسية تُنزل جنودًا فرنسيين في جمهورية بنين"، أن فرنسا اتخذت إجراءات أمنية بعد طرد قواتها من جمهورية النيجر.