بريطانيا.. صعود اليمين المتطرف يفاقم أزمة المحافظين

سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على الانتصارات التي حققها حزب العمال في المملكة المتحدة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أيام، خصوصا بعدما تحولت دائرتا ويلينجبورو وكينجسوود، اللتان كان يسيطر عليهما المحافظون في السابق، إلى حزب العمال.

وشدد زعيم حزب العمال كير ستارمر على أن النتائج تعكس مطلبا للتغيير، منتقدا تعامل المحافظين مع قضايا، مثل النظام الصحي والقوة الشرائية.

وقالت الصحيفة إن الانتخابات الفرعية لا تكشف عن تقدم حزب العمال فحسب، بل تكشف أيضاً عن انهيار المحافظين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين معارضة متجددة في الوسط بقيادة كير ستارمر، ومن ناحية أخرى، ظهور الحزب السيادي والمناهض للهجرة.

ويوصف هذا الوضع بأنه "عاصفة كاملة" من قبل جافين بارويل، وهو كبير موظفي رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، حيث قالت الصحيفة إن "فوز حزب العمال في هاتين الدائرتين، بنحو 45% من الأصوات مقابل 35% للمحافظين، يسلط الضوء على مدى انهيار المحافظين، ووصل إلى المركز الثالث بنسبة 10% إلى 13% من الأصوات".

ويمثل إصلاح المملكة المتحدة، الذي يقوده ريتشارد تايس منذ عام 2021، الإرث السياسي لنايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحزب استقلال المملكة المتحدة.