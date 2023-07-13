بوتين: انضمام أوكرانيا للناتو سيشكل تهديدا لروسيا

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن العملية العسكرية، وأمن أوكرانيا، واتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بعد يوم من اختتام قمة لحلف شمال الأطلسي، شهدت تقديم وعود بدعم غربي واسع النطاق لكييف.

وقال الرئيس بوتين في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24، إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو "سيشكل تهديدًا أمنيًا لروسيا ولن يزيد من أمن أوكرانيا نفسها، كما أن تسليم أسلحة جديدة إلى كييف سيفاقم الوضع ويؤجج الصراع".

وأضاف بوتين: "الدبابات الأجنبية تحترق بشكل أسرع من المركبات السوفيتية الصنع، ولذلك غالبًا ما ترفض القوات الأوكرانية استخدامها؛ لأنها أصبحت أولوية بالنسبة للقوات الروسية.. دمرت روسيا 311 دبابة أوكرانية منذ 4 يونيو، ثلثها على الأقل غربية".

وعن أمن أوكرانيا قال: "أوكرانيا لها الحق في ضمان أمنها لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تدهور أمن الدول الأخرى.. روسيا لا تعارض مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

من جهة أخرى أشار بوتين إلى أن روسيا ستفكر بشأن تمديد صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي تنتهي بعد يومين، والتي أكد أنها لم تقدم أي شيء لبلاده.

وأوضح أن موسكو "يمكنها تعليق المشاركة في صفقة الحبوب والعودة إليها فقط عندما يتم الوفاء بالوعود التي قيلت لها"، مشيرا إلى أنه لم يطّلع بعد على رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.