إيران.. تجدد الاحتجاجات في زاهدان وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى
تجددت الاحتجاجات في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيتسان وبلوشستان جنوب شرق إيران، اليوم مع انتهاء صلاة الجمعة بإمامة زعيم السنة الشيخ مولوي عبد الحميد.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إنه عقب انتهاء صلاة الجمعة في زاهدان خرج عدد محدود من الناس لإثارة الاضطرابات في المدينة قرب مسجد مكي في مدينة زاهدان.
وأضافت الوكالة أنه "بعد خطبة الجمعة في مسجد مكي زاهدان، عقدت مجموعة من المصلين تجمعًا قصيرًا على حافة المسجد ثم تفرقوا، لكن عددًا محدودًا من الأشخاص المنتمين إلى عدة مجموعات حاولوا إثارة الاضطرابات من خلال إشعال النار في الشوارع ورشقوا رجال الشرطة بالإطارات والحجارة".
وأشارت الوكالة إلى عودة الهدوء النسبي إلى محيط مسجد مكي في زاهدان، مضيفة: "في أماكن قليلة فقط، بما في ذلك الأجزاء الطرفية من المدينة توجد تجمعات متفرقة لإحداث اضطرابات".
قتلى وجرحى
وفي المقابل، أفادت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة اليوم الجمعة، أن عددا كبيرا من المصلين خرجوا باحتجاجات شعبية رددوا خلالها شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي وقوات "الباسيج".
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر وجود انتشار كبير لقوات الأمن في زاهدان بينما ظهر بعضهم على أسطح المباني.
كما أظهر مقطع نشره حساب قناة "إيران اينترنشيال" على موقع "تويتر"، المصلين وهم يهتفون "الموت لخامنئي" و"سأقتل من قتل أخي".
ونشر ناشطون إيرانيون مقطع فيديو قالوا إنه يعود لقتلى وجرحى من المتظاهرين البلوش، حيثُ جرى نقلهم بعد إطلاق النار عليهم في احتجاجات زاهدان، ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الإيرانية.