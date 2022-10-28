إيران.. تجدد الاحتجاجات في زاهدان وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

وأضافت الوكالة أنه "بعد خطبة الجمعة في مسجد مكي زاهدان، عقدت مجموعة من المصلين تجمعًا قصيرًا على حافة المسجد ثم تفرقوا، لكن عددًا محدودًا من الأشخاص المنتمين إلى عدة مجموعات حاولوا إثارة الاضطرابات من خلال إشعال النار في الشوارع ورشقوا رجال الشرطة بالإطارات والحجارة".

وأشارت الوكالة إلى عودة الهدوء النسبي إلى محيط مسجد مكي في زاهدان، مضيفة: "في أماكن قليلة فقط، بما في ذلك الأجزاء الطرفية من المدينة توجد تجمعات متفرقة لإحداث اضطرابات".