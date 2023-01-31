أسرى فلسطينيون يصعدون الاحتجاج داخل السجون بسب "القمع" الإسرائيلي

قالت هيئة شؤون الأسرى، الجهة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بسبب عمليات القمع المستمرة التي يتعرضون لها منذ عدة أيام داخل السجون الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها، أن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاعتداء بالضرب على عدد من الأسيرات في سجن "الدامون".