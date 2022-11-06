تقارير روسية: قصف أوكراني يلحق أضرارا بسد حيوي في خيرسون

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الأحد، نقلا عن خدمات الطوارئ، بأن سد نوفا كاخوفكا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا، أصيب بأضرار جراء قصف القوات الأوكرانية له.

ونقلت وكالة (تاس) عن ممثل لخدمات الطوارئ قوله، إن "صاروخا أطلقه نظام صواريخ هيمارس الأمريكي الصنع أصاب السد وألحق أضرارا به".

وتابع المسؤول أنها "كانت محاولة لتهيئة الظروف لكارثة إنسانية بإصابة السد".

ولم تقدم التقارير أي دليل يدعم هذه المزاعم.

واكتسب سد نوفا كاخوفكا الكبير عند منبع نهر دنيبرو في خيرسون، حيث تحرز القوات الأوكرانية تقدما، أهمية استراتيجية في الأسابيع القليلة الماضية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، بالتخطيط لاستهداف السد باستخدام المتفجرات في خطوة من شأنها أن تُغرق معظم المنطقة في اتجاه مجرى النهر، فيما قد يتسبب على الأرجح في دمار كبير في أنحاء مدينة خيرسون.