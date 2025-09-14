"سنتخذ كل التدابير".. إيران تحذر من عواقب أي إجراء ضد منشآتها النووية

أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، بيانًا حذّر فيه من أن أي إجراء عدائي يُتخذ ضد إيران أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية" الذي سيؤدي إلى تعليق تنفيذ الترتيبات والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد البيان الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمن منشآتها النووية، في إشارة واضحة إلى استعدادها للرد على أي تصعيد أو تهديد من الأطراف الدولية.

أخبار ذات علاقة خبراء: عقوبات واشنطن تكشف دور إيران "الخفي" في دعم الميليشيات بالسودان

جاء ذلك بعد أن وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا) بشأن مساعيها لإحياء آلية "سناب باك" المرتبطة بالاتفاق النووي، معتبرًا أن هذه الخطوة غير قانونية.

وأوضح عراقجي عبر منصة "إكس" أن المشكلة لا تكمن فقط في انعدام الأحقية لدى الأطراف الأوروبية لتفعيل هذه الآلية، بل إن أي محاولة في هذا الاتجاه ستضعها أمام مأزق معقّد، مبينًا: "حتى لو امتلكوا هذا الحق، فإن الواقع يقول: إن استخدموه، خسروا كل شيء".

وأضاف أن ما يواجه هذه الدول اليوم ليس مجرد معضلة دبلوماسية، بل خيار إستراتيجي خاطئ سيدفع ثمنه الأوروبيون أنفسهم، مشددًا على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراء أحادي من شأنه تقويض الاتفاق النووي أو تهديد مصالحها الوطنية.

وتابع الوزير أن إصرار بعض العواصم الأوروبية على انتهاج سياسات ضاغطة تحت ذريعة الحفاظ على الاتفاق النووي لا يخدم الأمن والاستقرار، بل يفاقم التوتر في المنطقة والعالم.