أوكرانيا "على حافة البقاء" بانتظار 50 مليار يورو

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي، أولغا ستيفانيشينا، إن أوكرانيا ستكون "على حافة البقاء" إذا لم يقرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدة لكييف بمبلغ 50 مليار يورو.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"عن ستيفانيشينا قولها: "إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الـ50 مليار يورو.. فمثل هذا الوضع سيترك أوكرانيا على حافة البقاء مع عدم القدرة على التنبؤ المالي للعام بأكمله".

وأضافت أنها لم تتلق بعد أي ضمانات بأن حزمة المساعدات البالغة قيمتها 50 مليار يورو سيتم تقديمها إلى كييف بشكل أو بآخر، وأن أي بديل من شأنه أن يعرض "استقرار أوكرانيا للخطر".

ووفقًا للمسؤولة الأوكرانية فإن "فشل الاتحاد الأوروبي" في الاتفاق على حزمة مساعدات لأوكرانيا، ستعتبره كييف "فشلًا للاتحاد الأوروبي بأكمله".