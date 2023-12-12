أوكرانيا "على حافة البقاء" بانتظار 50 مليار يورو
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي، أولغا ستيفانيشينا، إن أوكرانيا ستكون "على حافة البقاء" إذا لم يقرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدة لكييف بمبلغ 50 مليار يورو.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"عن ستيفانيشينا قولها: "إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الـ50 مليار يورو.. فمثل هذا الوضع سيترك أوكرانيا على حافة البقاء مع عدم القدرة على التنبؤ المالي للعام بأكمله".
وأضافت أنها لم تتلق بعد أي ضمانات بأن حزمة المساعدات البالغة قيمتها 50 مليار يورو سيتم تقديمها إلى كييف بشكل أو بآخر، وأن أي بديل من شأنه أن يعرض "استقرار أوكرانيا للخطر".
ووفقًا للمسؤولة الأوكرانية فإن "فشل الاتحاد الأوروبي" في الاتفاق على حزمة مساعدات لأوكرانيا، ستعتبره كييف "فشلًا للاتحاد الأوروبي بأكمله".
وتمنع المجر حاليًّا الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية لكييف من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، بالإضافة إلى حزم الدعم العسكري (20 مليار يورو) والدعم المالي الكلي (50 مليار يورو) لكييف من الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تعارض بودابست إطلاق المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في القمة المقرر انعقادها في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، وستتلقى كييف الدفعة الأخيرة البالغة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2023، وبعد ذلك سيتوقف التمويل ما لم يتم الاتفاق على ميزانية جديدة في بروكسل.
إستراتيجية أمريكية جديدة
تعمل الولايات المتحدة وأوكرانيا على تطوير إستراتيجية عسكرية جديدة يمكن أن يبدأ تنفيذها في الأيام الأولى من عام 2024، ولهذا الغرض سيرسل البنتاغون الفريق أنطونيو أغوتو إلى كييف، لكن لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء بين واشنطن وكييف بشأن مضمون هذه الإستراتيجية، حسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين.
القائد العسكري الأمريكي أغوتو القادم من ألمانيا، بحسب الصحيفة، سيقضي وقتًا طويلاً في أوكرانيا، وبالتالي سيكون قادرًا على تقديم نصائح أكثر تفصيلاً لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر "نيويورك تايمز"، يأمل الضباط الأمريكيون والأوكرانيون في وضع تفاصيل الإستراتيجية الجديدة خلال المناورات الحربية المقرر إجراؤها في كانون الثاني/ يناير المقبل في ألمانيا.
ويبدو أن هناك تباعدًا في وجهات النظر بين كييف وواشنطن، بما يخص الخطط الحربية لعام 2024، إذ يدعو الجانب الأوكراني إلى العمل الهجومي الواسع على أمل جذب الاهتمام العالمي، فيما يروج المستشارون الأمريكيون لخيار أكثر تحفظًا يركز على الاحتفاظ بالأراضي الحالية وبناء القوات لمدة عام.
وتقول الصحيفة إن الهدف من هذه الإستراتيجية سيكون إنشاء قوة كبيرة "سيتعين على روسيا أن تحسب لها حسابًا وتدخل في مفاوضات نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025".
سجال بين كييف والناتو
مع التلويح الغربي بتخفيض الدعم لأوكرانيا، خرج المسؤولون الأوكرانيون بانتقاداتهم لحلف الناتو للعلن، حيث صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، بأن الوقت قد حان لإرسال "برامج تدريب الناتو" حول العمليات القتالية إلى الأرشيف، في تلميح إلى عدم نجاعتها في الحرب القائمة، وذلك في مقابلة مع التلفزيون البريطاني.
وفيما ترتفع حدة السجال بين الداعمين لأوكرانيا ومع كييف نفسها، يحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البحث عن مخارج خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، في مساعٍ لجلب الدعم لبلاده. وخلال اجتماعه مع رؤساء شركات الدفاع الأمريكية في واشنطن، قال زيلينسكي إن المجمع الصناعي العسكري الأوكراني مستعد لزيادة إنتاج المعدات والذخيرة، لكن كييف تحتاج دعم الشركات العسكرية الأمريكية.
مكتب الرئيس الأوكراني أوضح في بيان أن زيلينسكي اقترح خلال الاجتماع مع الشركات العسكرية الأمريكية خطة للبدء في "الإنتاج المشترك لذخائر المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة المدفعية والصواريخ على الأراضي الأوكرانية".
وتحدث زيلينسكي أيضًا عن فكرة "إنشاء مركز دفاعي لأوروبا يكون مقره داخل أوكرانيا". ووفقًا له، ولتنفيذ هذه الفكرة، فإن السلطات الأوكرانية مستعدة لتبسيط "الإجراءات البيروقراطية"، وقال أيضًا، بحسب البيان، إن أوكرانيا تريد دعوة الشركاء الأمريكيين للمشاركة في حصة داخل شركات الدفاع الأوكرانية.