رفض إسرائيل وحماس لمقترح بايدن "يربك" حسابات الإدارة الأمريكية

أربك رفض إسرائيل وحركة حماس لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حسابات الإدارة الأمريكية.

وتواجه إدارة بايدن حسابات معقدة ولدتها ضغوط داخلية أبرزها في ملف الانتخابات الرئاسية، وأخرى خارجية كملف حرب غزة في الشرق الأوسط، إضافة للحرب الروسية الأوكرانية.

ودخلت الإدارة الأمريكية في مواجهة التنافس الشرس مع الحزب الجمهوري ومرشحه الرئيس السابق دونالد ترامب، وورقة ضغط أخرى تتمثل في تغير توجهات جزء من ناخبي الحزب الديمقراطي بحسب الاستطلاعات الأمريكية لعدم قناعتهم بأداء إدارة بايدن.

ويتقاطع ملف السباق الرئاسي مع تعقيدات الحرب على غزة، ومن هنا جاء توقيت مقترح الرئيس بايدن الذي قدمه لوقف الصراع في القطاع الفلسطيني.

حسابات انتخابية

وبحسب رأي عدد من الساسة الأمريكيين، فإن مقترح بايدن وتوقيته يأتي في سياق الحسابات الانتخابية، حيث تحاول إدارة بايدن من خلال طرحها للمقترح تغيير الصورة النمطية للرئيس الأمريكي كحليف داعم لإسرائيل، رغم المجازر والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية اعتقدت أن المقترح الذي جاء الإعلان عنه على لسان الرئيس بايدن، وما تمثله الولايات المتحدة من ثقل وقوة سياسية، سيلقى استجابة من جميع الأطراف، ويقلب الطاولة على منتقديها ومنافسيها في الانتخابات الرئاسية، لكنها اصطدمت برفض الطرفين الرئيسين المعنيين بالمقترح، إسرائيل وحماس.

وحاول بايدن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول الصفقة، من خلال تسويق المقترح على أنه "خطة إسرائيل لوقف إطلاق النار" التي قدمها له نتنياهو.