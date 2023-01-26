صحف عالمية: انقسام ألماني بشأن "ليوبارد".. وتحذير روسي شديد لأمريكا

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، الضوء على إعلان برلين رسميا تزويد كييف بدبابات "ليوبارد"، وسط تقارير تتحدث عن ردود فعل متباينة من قبل الشعب الألماني، إذ كان ثمَّة بعض المؤيدين للخطوة، بينما عارض عدد أكبر القرار بسبب تداعياته التصعيدية مع روسيا.

وردّا على قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، كشفت تقارير أخرى أن روسيا وجهت "تحذيرًا شديد اللهجة" إلى الولايات المتحدة بعدما أجرت مناورة عسكرية بسفينة حربية محملة بصواريخ فرط صوتية على بعد بضعة كيلومترات فقط من السواحل الأمريكية.

كما تناولت الصحف أزمة تايوان بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى إستراتيجية جديدة وعاجلة لردع "الغزو الصيني" الذي تدعي واشنطن وقوعه خلال سنوات قليلة، مشيرةً إلى أن فشل ردع إدارة بايدن، لروسيا قبل غزو أوكرانيا يجب ألا يتكرر في أزمة تايوان.

انقسام ألماني

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قرار المستشار، أولاف شولتس، بشأن الموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، قد أثار الانقسامات في الشارع الألماني بشكل كبير، إذ تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للخطوة، خوفا من تداعيات القرار.

وأجرت الصحيفة البريطانية مقابلات مع بعض المواطنين الألمان خلال جولة أمام السفارة الروسية ببرلين، إذ أعرب أحد الأشخاص عن "إحباطه" جراء قرار شولتس، وتداعياته، قائلا إنه كان يفضل موقف المستشار "المتردد".