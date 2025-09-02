طائرة فون دير لاين "عمياء" فوق بلغاريا.. واتهامات صريحة لروسيا

شهِدت أوروبا حادثةً أمنية مثيرة للقلق، بعدما اضطرت طائرةٌ تُقِلُّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للهبوط يدويًّا في مطارٍ بلغاري؛ إثر فقدان أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية "جي بي إس"؛ نتيجة ما يُشتبه أنه تدخُّل روسي مباشر.

وأكّد ثلاثة مسؤولين مطّلعين على تفاصيل الواقعة، لـ"فايننشال تايمز"، أن الطائرة القادمة من وارسو نحو مدينة بلوفديف واجهت انقطاعًا كاملًا في خدمات نظام تحديد المواقع؛ ما أجبر الطيار على التحليق ساعةً كاملة قبل اتخاذ قرارٍ بالهبوط اعتمادًا على الخرائط الورقية.

المسؤولون وصفوا الحادثة بأنها “تدخل لا يُمكن إنكاره”، فيما أكدّت هيئة خدمات الملاحة الجوية البلغارية أن الواقعة تتماشى مع تزايد عمليات التشويش على إشارات "جي بي إس" منذ فبراير 2022.

من جانبها أقرَّت المفوضية الأوروبية بالحادثة، مشيرةً إلى تلقّيها معلوماتٍ من السلطات البلغارية ترجّح أن روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني، ووصفت الأمر بأنه جزء من “سلوك عدائي متكرر” يستهدف زعزعة الأمن الأوروبي. أما الكرملين، عبْر المتحدث دميتري بيسكوف، فقد نفى صحة هذه الرواية بشكل قاطع.

في سياق متصل، تُعزِّز المؤشرات المتوافرة فرضية أن التشويش استهدف الطائرة بشكلٍ محدد؛ إذ أظهرت بيانات متابعة الرحلات الجوية أن طائرات أخرى في المنطقة واصلت تحديد مواقعها دون مشاكل، ويُثير ذلك مخاوف متصاعدة من استخدام روسيا أساليب التشويش والتضليل عبر الأقمار الاصطناعية ليس لأغراض عسكرية تقليدية فحسب، بل أيضًا كوسيلة لتعطيل الحياة المدنية وتهديد أمن الطيران.

من جهة أخرى كانت حكومات أوروبية عديدة، سبق أن حذّرت من مخاطر هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى كوارث جوية، خاصة في دول البلطيق وشرق أوروبا، كما أكد قائد القوات المسلحة الألمانية كارستن بروير أنه واجه شخصيًّا حالتَين مماثلتَين للتشويش أثناء تحليق عسكري فوق بحر البلطيق وفي مناورات بليتوانيا عام 2024، مشيرًا إلى أن روسيا تستخدم هذه الأساليب لاختبار ردود فعل دول الناتو.

ويرى مطّلعون أن هذه الواقعة تزامنت مع جولة تُجريها فون دير لاين، على دول الخط الأمامي للاتحاد الأوروبي لمناقشة تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا. وعقِب الهبوط، وصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مفترس لا يُمكن ردعه إلَّا عبر قوة الردع الصلبة”.

وبحسب خبراء، فإن بلغاريا، التي شكّلت موردًا رئيسيًّا للمعدات العسكرية إلى كييف منذ اندلاع الحرب، بدت في قلب هذا الاشتباك غير المباشر بين موسكو وبروكسل، وهو ما يضع أمنها ودورها داخل الناتو تحت مجهر جديد.

ورغم أن الطائرة استأنفت رحلتها لاحقًا وغادرت بلغاريا بلا مشاكل، إلَّا أن الحادثة تركت بصمةً واضحة في النقاش الأوروبي حول مدى خطورة أدوات الحرب الإلكترونية الروسية على أمن القارة واستقرارها.