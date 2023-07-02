مقرب من الكرملين يكشف سببًا جديدًا وراء تمرد بريغوجين

أرجع التلفزيون الرسمي الروسي تمرد رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وانحراف موقفه تجاه موسكو، إلى تلقيه أموالًا طائلة تقدّر بالمليارات.

واعتبر دميتري كيسيليوف، وهو صوت إعلامي مقرب من الكرملين، بأن "بريغوجين فقد وجهته بسبب المبالغ الضخمة من المال"، مشيرًا إلى أن قائد هذه القوات "اعتقد أن بإمكانه الوقوف في وجه وزارة الدفاع الروسية، والدولة، والرئيس شخصيًا".

وبيّن، عبر برنامج أسبوعي، بأن "الشعور بالاعتقاد أن كل شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عمليات مجموعة فاغنر في سوريا وأفريقيا"، لافتًا إلى أن هذا الشعور "تعزز" بعد أن استولى "مرتزقة بريغوجين"، هذا العام، على مدينتي سوليدار وباخموت في أوكرانيا.