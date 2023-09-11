مقتل كندي وإسبانية ينشطان بمجال الإغاثة في أوكرانيا

قُتل كندي وإسبانيّة ينشطان في مجال الإغاثة، قرب باخموت في شرق أوكرانيا، في هجوم نسبته كييف إلى القوّات الروسيّة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانيّة إنّ الجيش الروسي قتل الإسبانيّة إيما إيغوال والكندي أنتوني إيهنات اللذين كانا يعملان لصالح منظّمة "الطريق إلى الإغاثة" غير الحكوميّة. وكانت إيغوال (32 عاماً) مديرة المنظّمة وشاركت في تأسيسها.

وذكرت المنظّمة أنّ الهجوم وقع صباح السبت في تشاسيف يار، قرب باخموت. وأضافت "إثر إطلاق نار مباشر، انقلبت الآليّة واندلعت فيها النار".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الأحد إنّ "هذا القصف الروسي يُظهر مرّة أخرى مدى قرب الحرب من جميع مواطني العالم"، مُندّدًا بهذا "الهجوم من جانب الإرهابيّين الروس على سيّارة متطوّعين".

وكانت مجموعة الإغاثة غادرت سلوفيانسك وفي طريقها إلى باخموت لتقييم حاجات المدنيّين "العالقين وسط إطلاق النار" في مدينة إيفانيفسك.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد على منصّة إكس "كلّ محبّتي ودعمي في هذه الأوقات الصعبة لعائلة الإسبانيّة إيما إيغوال والقريبين منها (...) إنّ إسبانيا تقف إلى جانب أفراد طواقمها الإنسانيّة الذين بتفانيهم يُعرّضون حياتهم للخطر من أجل الآخرين". وأكّدت كندا من جهتها مقتل أحد مواطنيها، من دون أن تدلي بتفاصيل.

وقالت المنظّمة غير الحكوميّة إنّ اثنين من المتطوّعين لديها، هما الألماني روبين مافيك والسويدي يوهان ماتياس تير "أصيبا بشظايا وحروق"، لافتة إلى أنّهما نُقلا إلى مستشفى في حال "مستقرّة".

هجوم بطائرة مسيرة

ونُقل تير (34 عاماً) إلى مستشفى في دنيبرو بوسط شرق أوكرانيا. وقال لصحيفة "إكسبرسن" السويديّة إنّ سيّارتهم تعرّضت لهجوم "بطائرة مسيّرة" يبدو أنّه كان يستهدف السائق.

وأضاف "انقلبت بنا السيّارة واندلعت فيها نار. ساعدنا جنود ونقلونا إلى المستشفى. الأمر حصل بسرعة كبيرة. لم يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة، من لحظة اصطدامنا بالخندق حتّى اندلاع النار بالسيّارة".