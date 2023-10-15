صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم البري المحتمل على غزة

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الخطة الميدانية للجهوم البري الإسرائيلي المحتمل لقطاع غزة تتركز في الوقت الراهن على تنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات الجوية والبحرية والبرية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاقتحام قطاع غزة برًا في الفترة القريبة المقبلة، بحشود عسكرية ضخمة للغاية، تقدرها مصادر الصحيفة بعشرات الآلاف من الجنود".

وتستند المعلومات التي أوردتها الصحيفة إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الليلة (بين السبت والأحد) بتوقيع الصحفي الإسرائيلي، رونين برغمان، والذي حاور 3 مسؤولين عسكريين إسرائيليين دون كشف هوياتهم.