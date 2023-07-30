"إيكواس" تهدد باستخدام القوة ضد قادة انقلاب النيجر

فرضت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الأحد، عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر على القادة العسكريين الجدد في النيجر.

وهددت دول "إيكواس" باستخدام القوة إذا لم يعد الرئيس النيجيري محمد بازوم، الذي أطيح به، إلى السلطة في غضون أسبوع.

وتزامن رد مجموعة "إيكواس"، المؤلفة من 15 دولة، على الانقلاب السابع في منطقة الساحل خلال أعوام قليلة، مع إضرام مؤيدي المجلس العسكري في نيامي، عاصمة النيجر، النار في الأعلام الفرنسية، ورشقهم مبنى سفارة فرنسا بالحجارة، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأظهرت الصور حرائق عند أسوار السفارة الفرنسية ومصابين ينقلون إلى سيارات إسعاف، بينما أرجلهم ملطخة بالدماء.

وخلال قمة طارئة في نيجيريا لبحث الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، دعا قادة "إيكواس"، اليوم الأحد، إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل، مهددين باتخاذ إجراءات للرد إذا لم يحدث ذلك.

وقال بيان المجموعة: "هذه الإجراءات قد تتضمن استخدام القوة"، مضيفًا أن مسؤولي الدفاع سيجتمعون على الفور لهذا الغرض.

وقالت "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المكون من ثمانية أعضاء، إنه بأثر فوري سيتم إغلاق الحدود مع النيجر، وحظر الرحلات التجارية، ووقف المعاملات المالية، وتجميد الأصول الوطنية، وإيقاف المساعدات.

وأضافت أن المسؤولين العسكريين المتورطين في الانقلاب سيمنعون من السفر وستجمد أصولهم.

وفرضت "إيكواس" عقوبات مماثلة على مالي وبوركينا فاسو وغينيا في أعقاب الانقلابات التي شهدتها تلك البلدان في الأعوام الثلاثة الماضية.

ورغم أن العقوبات المالية أدت إلى التخلف عن سداد الديون، وعلى وجه الخصوص في مالي، فإنها لم تدفع المجالس العسكرية سوى للموافقة على جداول زمنية للعودة إلى الحكم الدستوري.

وندد بانقلاب النيجر عدد كبير من دول الجوار والشركاء الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وفرنسا التي استعمرت النيجر في الماضي.