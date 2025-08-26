أوكرانيا تقرّ للمرة الأولى بدخول قوات روسية إلى منطقة دنيبروبيتروفسك

أقرّت كييف للمرة الأولى الثلاثاء بأن الجيش الروسي دخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، وهي منطقة كانت بمنأى عن المعارك العنيفة، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" التابعة للجيش فيكتور بريغوبوف: "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل"، فيما ينفي الجيش تصريحات موسكو بأنها سيطرت بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.

وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن شروط موسكو للوصول إلى تسوية في أوكرانيا، في مقدمتها ضرورة بحث ملف الأراضي، وضمانات أمنية لموسكو.

وقال لافروف لشبكة "إن بي سي نيوز": إن "أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن"، لافتًا إلى أن المجموعة يمكن أن تضم أيضًا تركيا وألمانيا ودولًا أخرى.

وجدد لافروف رفض روسيا القاطع "لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن ذلك غير مقبول، وأن موسكو تريد حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

أخبار ذات علاقة 3 معارك طاحنة في خاركيف.. الجيش الروسي يواصل الزحف ويقترب من ليمان

وشدد الوزير الروسي على أن الرئيسين بوتين وترامب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن الرئيس الروسي أشار إلى محادثات إسطنبول التي لم تحقق أهدافها في عام 2022.