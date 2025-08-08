أكسيوس: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على اقتراح نتنياهو بشأن احتلال مدينة غزة
مسؤولون أمميون يحذرون من مخاطر تمدد الإرهاب في الساحل الأفريقي
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 12:59 ص

قال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، الخميس، إن النشاط الإرهابي يتصاعد في منطقة الساحل الأفريقي المضطربة، مما يزيد من معاناة النساء والفتيات ويجعل حياتهن أكثر خطورة وصعوبة.

وعلى مدار العقد الماضي، شهدت المنطقة القاحلة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى موجات من الانتفاضات المتطرفة والانقلابات العسكرية.

 وتحكم اليوم 3 دول – مالي والنيجر وبوركينا فاسو – من قبل قادة عسكريين استولوا على السلطة بالقوة، متعهدين بتوفير المزيد من الأمن للمواطنين، إلا أن الوضع الأمني لا يزال يتدهور.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة، ليوناردو سانتوس سيماو، أمام مجلس الأمن: "لقد تصاعد النشاط الإرهابي من حيث النطاق والتعقيد والدقة".

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تستخدم الطائرات المسيرة وتزيد من تواطؤها مع المجرمين الذين ينشطون عبر الحدود.

من جانبها، أكدت ليلى بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منطقة الساحل هي الأكثر تضررًا من الإرهاب على مستوى العالم.

وقالت: "الحياة بالنسبة للنساء والفتيات تحت سيطرة الإرهاب هي حياة من الإقصاء من الفضاء العام".

وأوضحت بحوث أن هناك أكثر من مليون فتاة خارج المدرسة في البلدان الثلاثة بسبب العنف، و60% منهن لم تلتحقن بالفصول الدراسية قط، مما ساهم في ارتفاع معدلات زواج الأطفال.

وأضافت بحوث في حديثها أمام مجلس الأمن: "مع تصاعد العنف ونزوح العائلات وإغلاق الأسواق، تختفي سبل عيش النساء وتنهار قدرة الأسرة على الصمود".

كما أشارت إلى أن الجفاف يجبر النساء والفتيات على قطع مسافات أطول لجلب الماء والحطب.

وشهدت منطقة الساحل، التي تعاني منذ فترة طويلة من عنف الجماعات المسلحة، ارتفاعًا في الهجمات المميتة التي تشنها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي اجتاحت مدنًا رئيسية وقواعد عسكرية.

