اكتساح رغم الملاحقات.. كيف يحقق ترامب معادلته الصعبة؟

يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، متاعب بالجملة أمام القضاء، حتى صار ينتقل من ولاية صوب أخرى حتى يمثل أمام المحكمة، لكن السياسي الجمهوري العنيد يُبلي جيدًا في استطلاعات الرأي التي تكشف تفوقه، في مؤشر على أن التُهم الجنائية لم تنل من قوته، ولا تحقق ما كان يتوق إليه الخصوم.

ومثل الرئيس الأمريكي، أمام المحكمة في العاصمة واشنطن، مؤخرًا، على إثر اتهامه بالتآمر من أجل تقويض الديمقراطية وقلب نتائج انتخابات الرئاسة سنة 2020، وهو ما أنكره ترامب.

وقبل ذلك، وجهت اتهامات لترامب بسبب ما اعتبر إساءة تعامل مع وثائق سرية، وأخذها دون وجه حق إلى منزله الفاخر "مارالاغو" في ولاية فلوريدا.

وقبل ذلك، كان الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة وجهت إليه تهم بشراء صمت ممثلة إباحية، خلال انتخابات الرئاسة 2016.

لكن استطلاعًا للرأي أجرته "نيويورك تايمز"، مؤخرًا، كشف أن ترامب متقدم بفارق مريح على أقرب منافسيه، وهو حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.

وتثار التساؤلات حول الأسباب التي تجعل ترامب ذا حظوة لدى الناخبين الجمهوريين، رغم توالي مؤشرات يفترض أن تحدِث نفورًا منه وتجعله محط استهجان.

ومن بين الأسباب المحتملة لشعبية ترامب الجارفة رغم اتهامه، هو اقتناع عدد كبير من أنصاره بأنه "مظلوم" حقًّا، وبأن الانتخابات سرقت منه، وذاك ما حال دون أن ينال ولاية ثانية في البيت الأبيض، بحسب قولهم، وهذا الأمر تحدثت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومن مظاهر ذلك الاقتناع، أن أنصار ترامب كانوا اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، لأجل عرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات، فحصلت فوضى أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

ثم إن ترامب ينتمي إلى تيار يوصف بـ"الشعبوية"، وقوامه التشكيك في المؤسسات القائمة، واعتبارها مجرد أدوات في أيدي نخب تقليدية، هي المسؤولة عن مختلف المشاكل القائمة.

وتبعًا لذلك، فإن عددًا كبيرًا من أنصار ترامب، يعتقدون أن المحاكمات ليست بريئة، والهدف منها ليس هو تطبيق القانون، وإنما محاولة مدفوعة من الديمقراطيين لأجل إرباك المرشح الجمهوري.

ومن المعروف عن الرئيس الأمريكي السابق، شدّته في الخطاب وقدرته على الحشد، وإتقانه لجر النقاشات إلى أمور شخصية، في مسعى لتصوير خصومه على أنهم بمثابة أشخاص فاسدين وهذا الأمر يصب لصالحه أيضًا.

ويستفيد الرئيس الأمريكي أيضًا من المناخ الاقتصادي غير الملائم، رغم حديث الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، عن حصيلة إيجابية، وتسجيل معدل تضخم هو الأدنى مقارنة بباقي دول مجموعة السبع.

ويجد الأمريكيون أنفسهم متأثرين بالتضخم الذي ألهب الأسعار، وسط اعتقاد فئة منهم بأن السلطات لم تقم بما هو كاف، وفضلت أن تنهمك في تقديم مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا، حتى تمضي قدمًا في المواجهة مع روسيا.