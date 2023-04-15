حكم بسجن 11 عضوًا بحزب العمال الكردستاني في فرنسا
قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن 11 عضوًا في حزب العمال الكردستاني، الجمعة، لفترات تتراوح بين 3 سنوات مع وقف التنفيذ إلى 5 سنوات إحداها مع النفاذ بعد إدانتهم خاصة بتهمتي "الابتزاز" و"تمويل الإرهاب".
وكان هؤلاء الأكراد من أصول تركية يحاكمون، منذ الأسبوع الماضي، بتهمة الانتماء إلى "شبكة" مكلفة، على وجه الخصوص، بجباية "خوة ثورية" لتمويل حزب العمال الكردستاني، في أوساط الشتات الكردي جنوب شرق فرنسا.
واعتبرت المحكمة في باريس أن هؤلاء "جمعوا أموالًا طائلة" من خلال ممارسة "ضغوط" و"تهديدات بنبذ من الجالية" في حال عدم الدفع.
ومثُل 4 منهم وهم موقفون و4 وهم طليقون، فيما لم يحضر اثنان، وسيبقى رجلان في السجن فيما سيتم استدعاء اثنين آخرين قريبًا لتمضية عقوبتهما.
وسعى وكلاء الدفاع طوال المحاكمة إلى دحض صفة "الإرهاب".
وندَّد هؤلاء خاصة "بالالتباس الكامل" للدولة الفرنسية في علاقتها مع الأكراد الذين يعتبرون "حلفاء" في إطار محاربة تنظيم داعش.
وقالت رئيسة المحكمة مورييل ديشرو: "ما لا شك فيه أن عناصر ومؤيدين لحزب العمال الكردستاني شاركوا على الجبهة العراقية-السورية، وحاربوا المجموعات الجهادية"، ولا يمكن حصر حزب العمال الكردستاني "فقط بهذا التحرك" وقد ثبت "طابعه الإرهابي".
وأضافت: "نسب عدد من الاعتداءات والتحركات العنيفة إلى حزب العمال الكردستاني في تركيا"، مشيرة أيضًا إلى "أعمال عنيفة" في فرنسا (مثل تخريب أبنية أو سيارات عائدة للممثلين عن الدولة التركية).
لكن في مؤشر إلى تعقيدات المسألة، أيّدت المحكمة طلب النيابة العامة ولم تقرر منع هؤلاء من التواجد على الأراضي الفرنسيبة، وهو قرار عادة ما يتخذ في قضايا إرهاب، بالاستناد إلى "وضع اللاجئ" الذي يتمتع به غالبية المتهمين.