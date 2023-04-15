حكم بسجن 11 عضوًا بحزب العمال الكردستاني في فرنسا

قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن 11 عضوًا في حزب العمال الكردستاني، الجمعة، لفترات تتراوح بين 3 سنوات مع وقف التنفيذ إلى 5 سنوات إحداها مع النفاذ بعد إدانتهم خاصة بتهمتي "الابتزاز" و"تمويل الإرهاب".

وكان هؤلاء الأكراد من أصول تركية يحاكمون، منذ الأسبوع الماضي، بتهمة الانتماء إلى "شبكة" مكلفة، على وجه الخصوص، بجباية "خوة ثورية" لتمويل حزب العمال الكردستاني، في أوساط الشتات الكردي جنوب شرق فرنسا.

واعتبرت المحكمة في باريس أن هؤلاء "جمعوا أموالًا طائلة" من خلال ممارسة "ضغوط" و"تهديدات بنبذ من الجالية" في حال عدم الدفع.