إعادة 6 أطفال أوكرانيين من روسيا بوساطة قطرية

سيعود ستة أطفال أوكرانيين إلى وطنهم من روسيا، بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، وفق قول مسؤول قطري، اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر مشارك في تنظيم عملية الإعادة أن الأطفال الستة كانوا يقيمون مع أقارب لهم في روسيا، أو أراض تحتلها روسيا.

وأضاف المصدر أن الأطفال في طريقهم إلى أوكرانيا عبر موسكو.

وهذه هي المرحلة الثانية من عملية إعادة الأطفال بوساطة قطرية، بعد إعادة أربعة قُصَّر في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مصدر في يوليو/ تموز الماضي، إن المفاوضات بشأن إعادة الأطفال مستمرة منذ أبريل/ نيسان عام 2023 على الأقل.

ووافقت الدوحة على طلب تقدمت به كييف لرئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته لأوكرانيا في يوليو/ تموز عام 2023 للتوسط لدى روسيا بشأن إعادة الأطفال إلى أسرهم.

وقال المسؤول القطري: "شملت العملية الحصول على موافقة العائلات، وتحديد هوية القُصر، والتحقق من معلومات الهوية، والتنسيق مع المنظمات الإنسانية، فضلًا عن الترتيبات اللوجستية".

وذكر المصدر أن أحد الأطفال رافقه دبلوماسيون قطريون إلى سفارتهم في موسكو قبل نقله إلى أوكرانيا.

ولم يتسنّ الاتصال بمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في أوكرانيا للتعليق.