روسيا تعلن سيطرتها على 3 بلدات في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، سيطرته على ثلاث بلدات في شرق أوكرانيا، مواصلا تقدمه على خط الجبهة، في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الساعية لحل النزاع، بحسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات الجيش سيطرت على بلدات سوخيتسكي وبانكيفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا فضلا عن نوفوغيورغييفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك في الوسط الشرقي.

وتقع البلدتان الأوليان قرب قطاع من الجبهة اخترق فيه الجيش الروسي الدفاعات الأوكرانية الأسبوع الماضي بين بيتروفسك وكوستيانتيفكا.

لكن تم احتواء هذا الخرق وصده مع إرسال تعزيزات أوكرانية بحسب الوحدات الأوكرانية المشاركة.

وتقع بلدة نوفوغيورغييفكا في منطقة دخلتها القوات الروسية للمرة الأولى في تموز/يوليو، لتوسع بذلك خط الجبهة.

ويسجل هذا التقدم فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطمح لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، التحضير للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتحدث ترامب عن احتمال تبادل أراض أو التنازل عن مناطق من جانب كييف في إطار عملية السلام المرتقبة.

وتشير بعض التقارير إلى أن الجيش الروسي يسيطر حاليا على حوالي 20 % من الأراضي الأوكرانية.