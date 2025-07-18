"ميتا" تستقطب خبراء الذكاء الاصطناعي من "أبل"

أفادت بلومبيرغ نيوز، يوم الخميس، بأن ميتا بلاتفورمز عينت اثنين من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من أبل هما مارك لي وتوم جونتر ضمن فريقها يوبر إنتليجنس لابز، وذلك في إطار سعيها الحثيث لاستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب "رويترز"، نقل التقرير عن مصادر مطلعة أن لي غادر أبل في الآونة الأخيرة وبدأ العمل في ميتا، بينما من المقرر أن ينضم جونتر قريبا.

يأتي ذلك، بعد أن غادر رومينغ بانغ أبل مقابل راتب بملايين الدولارات في ميتا، وفقا لتقرير إعلامي صدر في وقت سابق من الشهر.

وأفاد تقرير بلومبيرغ الخميس، بأن لي وجونتر عملا بشكل وثيق مع بانغ.

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وأفادت مصادر بأن بانغ كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.