"مغاربيو فرنسا" يتحركون لقطع الطريق على "اليمين المتطرف"

يثير خطاب المرشحين للانتخابات التشريعية في فرنسا قلقًا لدى المهاجرين، خصوصًا من دول المغرب العربي، الذين يبحثون عن توحيد أصواتهم لصالح اليسار في وجه اليمين المتطرف.

يأتي ذلك مع تواصل موجة الصدمة التي أثارها حل الجمعية الوطنية الفرنسية، واحتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.

وكشف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية، عن خريطة الطريق الخاصة به حال الفوز خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستُجرى يومي الـ30 من يونيو/ حزيران والـ7 من يوليو/ تموز.

وأوضح رئيس الحزب جوردان بارديلا هذا الأسبوع لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية محتوى برنامج الجبهة الوطنية للانتخابات التشريعية حيث يرى نفسه رئيسًا للوزراء، وهو احتمال لن يخلو من عواقب بالنسبة للقادمين من دول المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب، إلى فرنسا.

ولا يتوانى برنامج الحزب في التركيز على جانب "الأمن والهجرة"، حيث ستؤثر بعض التدابير بقوة على الجنسيات المغاربية، وهي أكبر مجتمع مهاجر في فرنسا وتتعلق تحديدًا بالجنسية الفرنسية وتصاريح الإقامة.

وحال فوزه في الانتخابات التشريعية، يعتزم جوردان بارديلا "في الأسابيع الأولى" تقديم "قانون طوارئ" بشأن الهجرة في الجمعية الوطنية.