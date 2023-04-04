ضغط غربي على تركيا والمجر للموافقة على ضم السويد للناتو

تمارس دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ضغوطاً جادة، على تركيا والمجر، لحثها على الموافقة الفورية على قبول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تركيا والمجر إلى الموافقة "دون تأخير" على انضمام السويد إلى الحلف، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسميا إلى الحلف.

وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل: "نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الأطلسي في أسرع وقت".

بدوره، طالب ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، "جميع أعضاء" الحلف بالموافقة على انضمام السويد التي تعرقل عضويتها في التحالف كل من تركيا والمجر.

وقال سوناك في بيان: ".. على جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي اتّخاذ القرارات اللازمة لضمّ السويد أيضا، حتّى نتمكّن من تشكيل تحالف موحّد للدفاع عن الحرية في أوروبا وحول العالم".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الذي حضر اجتماع الحلف في بروكسل عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 12 مليون دولار على شكل مساعدات طبية وحصص تموينية.

وقال كليفرلي إنّ "روسيا اعتقدت أنّ عدوانها سيقسّمنا، ولكن بدلًا من ذلك، نحن مرتبطون بشكل وثيق وحازمون في دفاعنا عن مبادئ الحرية وسيادة القانون".

وأضاف: "لنكن واضحين: بابنا سيبقى مفتوحا، سنرحّب بالمزيد من الحلفاء وسنواصل الدفع باتّجاه انضمام السويد بشكل سريع".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أبدى في وقت سابق "فخره" باستقبال فنلندا داخل حلف شمال الأطلسي بعدما أصبحت رسميا العضو الحادي والثلاثين فيه.

وقال بايدن في بيان "حين شنّ بوتين حربه العدوانية الوحشية على الشعب الأوكراني، اعتقد أنّه سيتمكّن من إحداث انقسام في أوروبا وحلف شمال الاطلسي. كان مخطئاً. اليوم، نحن موحّدون أكثر من أيّ وقت مضى".

وأضاف "يسعدني أن أرحّب بفنلندا باعتبارها الحليف الحادي والثلاثين لحلف شمال الأطلسي"، متعهّداً مواصلة "الدفاع سوياً عن كلّ شبر من أراضي" الحلف.