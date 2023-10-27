"لوفيغارو": حرب غزة أفقدت واشنطن نفوذها في المنطقة

أكد تقرير إخباري فرنسي أن الحرب في غزة قلبت كل الموازين، وكشفت أن المنطقة تعيش نظاماً عالمياً جديداً فقدت فيه الولايات المتحدة نفوذها، وأنهت نظرية "الدبلوماسية المكوكية"، التي عُرف بها السياسي الأمريكي البارز هنري كيسنجر.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن الأمر اليوم "بعيد كل البعد عن أيام الدبلوماسية المكوكية"، عندما جال كيسنجر (وزير الخارجية الأمريكي آنذاك) في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية في سبعينيات القرن العشرين.

ووفق التقرير، "تُظهر حرب غزة مدى النفوذ الذي خسرته الولايات المتحدة الآن، إذ من المؤكد أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهرت أن واشنطن تمارس دور الوصاية على إسرائيل من خلال محاولة إقناع قادتها بتأجيل الهجوم البري على غزة".