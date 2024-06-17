في قاعدة سرية فرنسية.. طيارون أوكرانيون يتدربون على مقاتلات "إف 16"

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم، أنّ طيّارين من جيش الجو الأوكراني يخضعون لتدريبات في إحدى القواعد الفرنسية، لقيادة مقاتلات "إف 16" بشكل أفضل.

وقالت الصحيفة إنّ القوات الجوية الفرنسية التزمت بالموافقة على تدريب 26 أوكرانيًا خلال عامين في قاعدة جوية تقع جنوب غرب فرنسا، أكدت أنه "لا يمكن الكشف عن اسمها لأسباب أمنية".

ووفق الصحيفة، فإنّ "هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا التي تفتح فيها القوات الجوية الفرنسية الأبواب أمام هذا التدريب الذي بدأ رسميًا في مارس الماضي، حيث ينشغل المجندون هناك بمتابعة دقيقة للخرائط التي تحدد مناطق التحليق ويخضعون لتدريبات محاكاة حالات إقلاع وهبوط للطائرات.

ولا توجد طائرات "إف 16" في تلك القاعدة العسكرية الفرنسية، وهي الطائرات التي سيستخدمها الطيارون في أوكرانيا، ولكن تم توفير عدد من الطائرات النفاثة من طراز "ألفاجيت" بفضل تعاون فرنسي بلجيكي، وتصطف هذه الطائرات بالقرب من مدرج الإقلاع التابع للقاعدة الفرنسية، حيث يتدرب الطيّارون، بحسب الصحيفة.