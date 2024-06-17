في قاعدة سرية فرنسية.. طيارون أوكرانيون يتدربون على مقاتلات "إف 16"
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم، أنّ طيّارين من جيش الجو الأوكراني يخضعون لتدريبات في إحدى القواعد الفرنسية، لقيادة مقاتلات "إف 16" بشكل أفضل.
وقالت الصحيفة إنّ القوات الجوية الفرنسية التزمت بالموافقة على تدريب 26 أوكرانيًا خلال عامين في قاعدة جوية تقع جنوب غرب فرنسا، أكدت أنه "لا يمكن الكشف عن اسمها لأسباب أمنية".
ووفق الصحيفة، فإنّ "هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا التي تفتح فيها القوات الجوية الفرنسية الأبواب أمام هذا التدريب الذي بدأ رسميًا في مارس الماضي، حيث ينشغل المجندون هناك بمتابعة دقيقة للخرائط التي تحدد مناطق التحليق ويخضعون لتدريبات محاكاة حالات إقلاع وهبوط للطائرات.
ولا توجد طائرات "إف 16" في تلك القاعدة العسكرية الفرنسية، وهي الطائرات التي سيستخدمها الطيارون في أوكرانيا، ولكن تم توفير عدد من الطائرات النفاثة من طراز "ألفاجيت" بفضل تعاون فرنسي بلجيكي، وتصطف هذه الطائرات بالقرب من مدرج الإقلاع التابع للقاعدة الفرنسية، حيث يتدرب الطيّارون، بحسب الصحيفة.
ووفق "لوموند" فإن القاعدة الجوية الفرنسية تستقبل الآن 10 طيارين أوكرانيين، بعضهم لم يخُض تجربة الطيران والبعض الآخر لديه خبرة في قيادة طائرة "إل 39ـ ألباتورز" وهي طائرة تدريب تشيكية الصنع.
وأوضحت أنه "منذ وصولهم إلى فرنسا، بعد إقامة لعدة أشهر في المملكة المتحدة، لا سيما لتعلم اللغة الإنجليزية، تم وضعهم في هذه القاعدة حيث لا يُسمح لهم بالتواصل مع الصحافة، وتم ذكر أعمارهم فقط، وهي تتراوح بين 21 و23 عامًا".
ويأتي تدريب الطيارين على الأراضي الفرنسية تتويجًا لعملية طويلة بدأت قبل أكثر من عام، في مايو 2023، خلال اجتماع لحلفاء كييف في رامشتاين في ألمانيا. وهي نتيجة لمناقشات طويلة، فنية وحساسة، من أجل التوفيق بين الحاجة الملحة للاحتياجات الأوكرانية والقيود التشغيلية المختلفة التي تفرضها المقار العسكرية الغربية، التي كانت لديها دائمًا أساطيل من الطائرات المقاتلة، وفقًا للصحيفة الفرنسية.
وأشارت "لوموند" إلى أنّ معظم المدربين الفرنسيين الموجودين في القاعدة هم من جنود الاحتياط في الخمسينات من العمر، وغالبًا من ذوي الخبرة.