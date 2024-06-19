"الهجمات المنفردة".. خطر محدق يهدد الاستثمارات الصينية في القارة السمراء

تواجه الاستثمارات الصينية في القارة السمراء، خطرا محدقا يتمثل بـ"الهجمات المنفردة" التي تشنها جماعات مسلحة ومجهولون في سبيل الضغط على بكين لوقف تعاونها مع الحكومات الجديدة التي أفرزت أغلبها الانقلابات العسكرية.

والهجمات المنفردة، أعمال تخريبية غير منظمة، قادر على تنفيذها أشخاص أو جماعات، قد تربط بينها مصالح ودوافع مشتركة.

وأثار الهجوم الذي شنته جماعة مسلحة في النيجر ضد أنبوب تموله الصين تساؤلات عن تداعيات ذلك على استثمارات بكين في أفريقيا التي تشهد صراعا على النفوذ بين القوى الدولية، مع احتمالات بشن هجمات جديدة على هذه الاستثمارات في القارة.

وقالت جبهة التحرير الوطني، التي تم إنشاؤها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في يوليو/ تموز 2023، إن هجومها على خط الأنابيب كان بهدف الضغط على الشركاء الصينيين في النيجر لإلغاء صفقة التصدير.