شكوك فرنسية حول "ثورة" داخل جيش بوركينا فاسو.. هل أنقذت روسيا تراوري؟

تولي الأوساط الإعلامية الفرنسية اهتماما بالغا بتطورات الأوضاع في بوركينا فاسو، في ظل ما تشهده من أوضاع.

ودخلت الدولة الأفريقية في حالة ارتباك منذ أسبوع عقب سماع دوي انفجارات بالقرب من مقر الرئاسة في واغادوغو، حيث أشارت مجلة "لوموند أفريك" الفرنسية إلى دور روسي محتمل في إنقاذ "رأس" الرئيس الانتقالي، العقيد إبراهيم تراوري.

وتركت هذه التفجيرات الغامضة التي اعتبرت في البداية محاولة محتملة لزعزعة الاستقرار، سكان بوركينا فاسو في حالة من عدم اليقين بشأن سلامة تراوري.

وبعد يومين من الصمت والتكهنات، ظهر علنا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات للرئيس الانتقالي وهو يشارك في حملة للتبرع بالدم، وصورا له وهو يؤدي صلاة عيد الأضحى مع المصلين، وهي طريقة لإظهار أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يزال في منصبه.

وعاد للظهور الأحد الماضي، بمناسبة مهرجان تاباسكي، بشكل أكثر وضوحا. ومع ذلك، فإن هذا الظهور لم يبدد الشكوك بشكل كامل، كما يشير الموقع ،إذ لا يزال البوركينابيون ينتظرون تفسيرات أكثر تفصيلا لفهم حقيقة ما حدث واستعادة الثقة الكاملة في استقرار بلادهم.