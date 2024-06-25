استطلاع إسرائيلي: إسقاط "الليكود" ممكن إذا تشكل هذا التحالف اليميني

وأظهر استطلاع الرأي حصول التحالف اليميني الرباعي المفترض على 25 مقعدًا في مقابل 18 مقعدًا ذهبت إلى "الليكود"، و17 مقعدًا ذهبت إلى "معسكر الدولة" الوسطي بزعامة بيني غانتس.

وحلَّ زعيم المعارضة يائير لابيد رابعًا برصد 13 مقعدًا، وحصد تحالف يساري محتمل بين حزبي "ميرتس" و"العمل" يتزعمه يائير غولان 11 مقعدًا، وضعته في المركز الخامس.

ووفق هذا السيناريو سيحلُّ الحزبان الحريديان المتشددان دينيًّا "شاس" و"يهدوت هاتوراه" في المركزين السادس والسابع بواقع 18 مقعدًا، وحلَّ حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، في المركز الثامن، برصيد 8 مقاعد.

وحصلت "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، وفق هذا السيناريو، على 5 مقاعد، وهو عدد المقاعد ذاته الذي حققته كتلة "الجبهة-العربية للتغيير" بزعامة أيمن عودة وأحمد الطيبي.

ولو أجريت الانتخابات العامة اليوم وخاضها التحالف الرباعي المفترض بقائمة مشتركة، سوف تحصل المعارضة إجمالًا على 76 مقعدًا، ولن تحقق الأحزاب الائتلافية الحالية والمتحالفة مع بنيامين نتنياهو سوى 44 مقعدًا.

انتخابات أكتوبر في إسرائيل

ولاحظ فريق الاستطلاع أنه حال خاض بينيت وليبرمان وساعر وكوهين الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، سوف تسحب تلك القائمة من رصيد الأحزاب الرئيسة بواقع مقعدين من "الليكود"، و6 مقاعد من "معسكر الدولة"، ومقعدين من "هناك مستقبل"، ومقعد واحد من "عوتسما يهوديت".

وحول سؤال "متى يتعين إجراء الانتخابات؟" أظهر الاستطلاع أن 41% من المشاركين يعتقدون أنه يتعين إجراء الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بالتزامن مع مرور عام على الحرب.

ورأى 30% أنه يتعين إجراء الانتخابات بعد نهاية الحرب، فيما يعتقد 24% أنه يتعين إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي، أي نهاية 2026.

وبتحليل النتائج، يظهر أن 50% من الناخبين المؤيدين لنتنياهو مع تبكير موعد الانتخابات (93% من معارضيه مع تبكير موعدها)، وهناك 12% من ناخبي نتنياهو يؤيدون الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل (71% من معارضي نتنياهو مع هذا الخيار).

ويفضل 38% من داعمي نتنياهو الانتخابات عقب نهاية الحرب (22% من معارضي نتنياهو يؤيدون هذا الخيار).