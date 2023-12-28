بلينكن: أمريكا ستقدم أسلحة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم أسلحة ومعدات لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار في الحزمة الأخيرة من المساعدات هذا العام لدعم كييف في حربها مع روسيا.

وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس تقديم مساعدات أخرى بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، لكن الجمهوريين يرفضون الموافقة على تلك الحزمة دون اتفاق مع الديمقراطيين لتشديد الأمن على طول الحدود مع المكسيك.

وحذر البيت الأبيض من أنه بدون الاعتمادات الإضافية، ستنفد بحلول نهاية العام المساعدات الأمريكية التي تحتاجها أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ غزوها في فبراير شباط 2022.