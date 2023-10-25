الولايات المتحدة أمام تحدٍ كبير.. هل تستطيع إدارة حربين في وقت واحد؟

فيما يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة المصرية، إكرام بدر الدين، إلى الأمر ذاته، قائلًا إن "الموقف الأمريكي الداعم لأوكرانيا هدفه مواجهة روسيا، بعد التغيرات الملحوظة في النظام الدولي التي ستؤدي إلى تحوله على الأرجح من نظام الأحادية القطبية، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، إلى نظام تعددية الأقطاب، بوجود الولايات المتحدة وروسيا والصين".

وبشأن قدرة أمريكا على إدارة صراعينِ على الساحة الدولية، فإن سلامة يؤيد فكرة أن واشنطن لا تتدخل طرفًا عسكريًّا مباشرًا، لكنها تدعم الأطراف الأخرى بالمعدات والأسلحة، ويشير إلى أنه "حال اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط، فإنه سيؤدي إلى أزمات اقتصادية عالمية، وهو ما حدث جرَّاء الحرب الروسية الأوكرانية".

الموازنة بين الحروب

ولأنها دولة ذات موارد كبيرة وتمتلك ترسانة عسكرية مهولة، يرى الخبير المصري في العلاقات الدولية، طارق البرديسي، أن "الولايات المتحدة تستطيع أن توازن بين الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ودعم إسرائيل بالمعدات والأسلحة لشن هجماتها على حركة حماس".

ووفق المعطيات الحالية والمصالح الراهنة والمواقف التاريخية، يرى الخبير الدولي أن "الولايات المتحدة دولة تُجيد إدارة الصراعات منذ نشأتها، فبعد الحرب العالمية الثانية، استطاعت أن تُدير الصراعات في جميع أنحاء العالم، وهذا يعطيها بقاءً واستمرارية للحفاظ على نفوذها ومصالحها".