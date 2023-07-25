بعد إلغاء "سبب المعقولية".. إسرائيل تتصدر وسائل الإعلام العالمية

تصدر موضوع مصادقة الكنيست النهائية على إلغاء قانون "سبب المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الإثنين، عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، اليوم الثلاثاء.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إحدى أهم وسائل الإعلام في العالم، أن "الحكومة اليمينية المتطرفة أكملت المرحلة الأولى من جهود بنيامين نتنياهو للحد من نفوذ المحكمة العليا".

وبحسب تقرير لها، فإن "الإصلاح القانوني الذي روجت له الحكومة الإسرائيلية، أدى إلى أخطر أزمة داخلية في إسرائيل منذ إنشائها".

وأضافت: "هناك انقسام بين من يريد دولة تعددية وعلمانية ومن يشغل مناصب دينية وقومية والصدع عميق".

وفي مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، جاء أن "التهديد الأمني الأول لإسرائيل هو بنيامين نتنياهو".

وقالت الصحيفة: "يبدو أنه لا يهتم بأن تضر سياسته الحالية بالديمقراطية الإسرائيلية، وتدمير علاقات إسرائيل الوثيقة مع الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، فقد حاول الرئيس بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل، تحذيره من خطته الهدامة، لكن دون جدوى".

كما نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، خبر التصويت على إلغاء قانون "سبب المعقولية" على رأس عناوين أخبارها على الموقع، معلنة الموافقة على قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وقالت: "وافق أعضاء الكنيست على الجزء الأول من خطة إضعاف القضاء، في تغيير يمكن أن يكون الأكثر تطرفًا في النظام القضائي في إسرائيل منذ العام 1948".

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي تظهر تقاريرها في العديد من المواقع الإخبارية حول العالم، أن "نتنياهو يواجه أزمة وطنية غير مسبوقة قبل تصويت الكنيست على أول تشريع رئيسي لتغيير نظام العدالة في البلاد".

وقالت: "يتم الترويج للإصلاح القانوني من قبل تحالف من الأحزاب القومية والمتدينة المتطرفة، والذي يقسم إسرائيل ويضع علاقاتها الخارجية على المحك، ويضر بتماسك الجيش، ويثير القلق لدى أقرب حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الإصلاح القانوني قسم إسرائيل منذ تقديمه في يناير الماضي، وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل. على الرغم من أن الرئيس جو بايدن دعا إلى تعليق التشريع بعد شهور من المظاهرات الضخمة".

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "انشقاقات جنود الاحتياط المعارضين للإصلاح القضائي، أضعفت الجيش الإسرائيلي".

كما غطت وسائل الإعلام البريطانية على نطاق واسع مجريات التصويت على إلغاء قانون "سبب المعقولية" في إسرائيل.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن "إسرائيل تعيش واحدة من أصعب الأزمات في تاريخها".