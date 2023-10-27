إصابة 8 أوكرانيين إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف

قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن صاروخًا روسيًا أصاب مبنى لإدارة الإطفاء في منطقة خاركيف الشمالية اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابة 8 من رجال الإنقاذ على الأقل.

وقال كليمينكو في منشور على تطبيق "تيليغرام"، إن الهجوم استهدف بلدة إيزيوم وضم المنشور صورا للمبنى المدمر وسيارات الإطفاء.

وأشار إلى أن "المبنى و13 قطعة من المعدات تضررت أيضا"، لكنه لم يذكر نوع الصاروخ المستخدم.