مسؤول أمريكي: المنطاد الصيني مجهّز بأدوات تجسّس

أفاد مسؤول في واشنطن، اليوم الخميس، بأنّ صوراً التقطتها طائرات عسكرية أمريكية تُظهر أنّ المنطاد الصيني، الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كان مجهّزاً بأدوات تجسّس، ولم يكن مخصّصاً للأرصاد الجوية.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّ الصور التي التقطتها طائرات التجسّس (U2) تشير إلى أنّ أجهزة المنطاد "مصنوعة بشكل واضح للمراقبة لأغراض تجسّسية، ولا تتناسب مع معدّات منطاد الطقس".