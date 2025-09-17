ألمانيا تنفي مطالبة رعاياها بمغادرة إيران

نفت السفارة الألمانية في طهران الأنباء المتداولة حول صدور توصية عاجلة من وزارة الخارجية الألمانية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران على الفور.

وفي توضيح نشرته عبر حسابها بالفارسية على "إنستغرام"، أكدت السفارة أن "مستوى توصيات السفر الخاصة بإيران لم يتغير منذ العام 2022"، مشيرة إلى أن آخر تحديث صدر بتاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي.

ودعت السفارة مواطنيها إلى الرجوع مباشرة إلى موقعها الإلكتروني للاطلاع على المعلومات الموثوقة، وعدم الاعتماد على الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام.

وأفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الألمانية أصدرت تحذيراً جديداً لرعاياها لمغادرة إيران فوراً.

التحذير جاء في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إيران والدول الأوروبية، بعد أن بدأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إجراءات إعادة العقوبات الأممية على خلفية برنامج إيران النووي، وهو ما اعتُبر خطوة تصعيدية أثارت غضب طهران وزادت المخاوف من إجراءات انتقامية ضد المصالح أو الأفراد الغربيين داخل البلاد.