ألمانيا.. 12 مصاباً إثر هجوم بسكين في محطة قطارات هامبورغ (فيديو وصور)

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في هجوم مروع بسكين في محطة قطار مزدحمة في ألمانيا، اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، وقعت الحادثة المروعة على الأرصفة 13/14 في محطة هامبورغ المركزية.

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وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة ثمانية أشخاص، لكن السلطات أوضحت لاحقا حصيلة الضحايا، لافتة إلى أنهم 3 ضحايا في حالة حرجة، و3 مصابين بجروح خطيرة، و6 آخرون أصيبوا بجروح طفيفة.

وذكرت "بيلد" أن بعض المصابين يتلقون العلاج في محطة القطارات.

وأكدت الشرطة الفيدرالية اعتقال امرأة على صلة بالهجوم.

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ولكن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وقالت شرطة هامبورغ في منشور على منصة "إكس": "هناك حاليًا عملية شرطة كبيرة في هامبورغ".

وأضافت: "نحن نجري تحقيقًا حول الخلفية وسنقدم مزيدًا من المعلومات هنا قريبًا".