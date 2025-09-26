ترامب: كوريا الجنوبية واليابان ستضخان مليارات الدولارات مقدما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على كوريا الجنوبية واليابان تقديم استثمارات بمليارات الدولارات "مقدما".

ويأتي إصرار ترامب على الرغم من تأكيد سول أنها ستعاني من أزمة مالية إذا ما لبت المطالب الأمريكية دون ضمانات.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، تعهدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية، لكنها رفضت المطالب الأمريكية بالسيطرة على الأموال.

ويقول مسؤولون كوريون جنوبيون إن المحادثات الهادفة إلى إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما التجاري وصلت إلى طريق مسدود، على ما أوردت "رويترز".

وفي وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أضفى ترامب الطابع الرسمي على اتفاق تجاري مع طوكيو.

وخفض ترامب الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات مقابل 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية في المشاريع الأمريكية، وضغط المسؤولون الأمريكيون على سول لتتبع النهج نفسه.

وأوضح ترامب للصحفيين أمس الخميس، في المكتب البيضاوي، بينما كان يثني على حجم الأموال، التي قال إن الرسوم الجمركية الشاملة قد جلبتها "لدينا في اليابان 550 مليار دولار، وفي كوريا الجنوبية 350 مليار دولار. هذا مقدما".

ومع ذلك، تقول كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تحمل تكلفة هيكلة استثماراتها بنفس الطريقة التي تتبعها اليابان.

وقال الرئيس لي جاي ميونغ لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إنه دون ضمانات مثل مقايضة العملة، يمكن أن يغرق اقتصاد كوريا الجنوبية في أزمة.

أخبار ذات علاقة ترامب يوقع أمرًا بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية

وذكر أحد مسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية موقف بلاده لا يزال يتمثل في أنهم سيتفاوضون مع الولايات المتحدة بموجب مبدأ أن الاتفاق يجب أن يلبي المصالح الوطنية وأن يكون مجديًا تجاريًا.